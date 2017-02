Vídeo

Em julgamento na manhã desta quinta-feira, o Inter foi punido com R$ 50 mil reais de multa pela briga de torcedores em Veranópolis, na primeira partida do Gauchão neste ano. O Tribunal também suspendeu as torcidas organizadas Popular e Camisa 12 por um ano.

No vídeo acima, o colunista Leonardo Oliveira analisa a punição ao clube, que ele considerou branda.

Leia outras colunas de Leonardo Oliveira

*ZHESPORTES