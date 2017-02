Leonardo Oliveira: salvou-se Brenner em um Inter ainda sem rumo certo

Opinião

Salvou-se Brenner. E nada mais. O embolado Inter deste início de 2017 deixou ontem no Planalto Médio o recado ao torcedor de que levará um bom tempo até que se aprume e vire um time confiável. Antônio Carlos Zago firmou o esquema com três meias e um atacante como definitivo. Receio que talvez não seja o mais adequado para casar com a característica dos jogadores à disposição. Mas definir uma ideia tática e persegui-la já significa um grande passo. O primeiro. A questão é que todos os outros ainda precisam ser dados.

Contra o Passo Fundo, Brenner destoou numa tarde de primeiro tempo horroroso e um segundo de puro suor. Um centroavante que faz dois gols e soma quatro em três jogos deve, sim, ser levado em conta. São sete jogos na temporada, e Zago ainda tateia no vestiário.

Leia mais:

Cotação ZH: Brenner é o melhor do Inter no empate com o Passo Fundo

Jogadores do Inter lamentam empate no fim do jogo contra o Passo Fundo

Inter não tinha uma arrancada tão ruim no Gauchão desde 2005



O processo de montagem do time é lento. Mas alguns sinais foram emitidos. Paulão, Ernando, Anselmo e Eduardo Henrique, marcados pela tragédia de 2016, precisam ser revistos. Valdívia deve, obrigatoriamente, ser chamado para uma conversa olho no olho. E Seijas, enfim, precisa ser escalado como no Santa Fe e na seleção venezuelana ou sua passagem por aqui será de turismo.

Correções de rumo são normais nesse processo. O problema é que o relógio no Beira-Rio não para à espera de que o técnico encontre um time. Pelo contrário, parece até andar mais rápido.