Leonardo Oliveira: Zago encontrou equilíbrio e um esquema para D'Ale

O Inter de Antônio Carlos Zago ganhou algumas peças nos primeiros três jogos. Embora a derrota para o Novo Hamburgo, ele teve as Junio e Charles repetindo as boas atuações. Nesta quarta-feira, contra o Fluminense, o técnico parece ter encontrado um modelo de time e que ele mandará a campo de novo contra o Caxias, nos embalos deste sábado à noite no Beira-Rio.

A formação com três volantes, sendo um deles Anselmo, assustou na nomenclatura, mas se mostrou eficiente. Por algunss motivos. Vou listá-los:

1) Com Anselmo, Charles e Dourado ganham liberdade para avançar e se junta ra D'Alessandro, Roberson, Valdívia e o lateral que estiver no apoio. Por vezes, o Inter atacou com até sete jogadores.. O próprio Anselmo se apresentou para chutar a gol. Embora, o resultado seja aquele previsível.

2) A entrada de Anselmo deu mais proteção à zaga, resguardou o time dos contra-ataques que o derrubaram contra o Novo Hamburgo. Zago, ao usar três volantes, deu mais consistência ao time.

3) Com Dourado aberto na direita, D'Alessandro ganha suporte e fica liberado de acompanhar o lateral adversário até o final. Também não precisa de desgastar tanto na marcação ao volante que passar por ele. Cerca, atrapalha e deixa que um dos volantes queime energia com tarefas mais duras de marcação.

4) Ao se defender, Valdívia recua, e o Inter forma uma linh de quatro jogadores. Com a bola, ele, Charles e Dourado saem rápido. O gol começou com Charles, que acionou Dourado e apareceu na área para conferir o rebote.

Ainda é começo de trabalho, mas a impressão é de que Zago conseguiu dar um passo enorme na formação do time. Encontrar um modelo de jogo significa uma importante etapa vencida. O jogo deste sábado pode servir para afinar o novo esquema.