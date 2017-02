Marcelo Cirino é contratação de risco, avalia jornalista carioca

Mercado

A semana de estreia do Inter na Copa do Brasil também parece ser uma semana de encaminhamento de negociações. Marcelo Cirino, após uma longa negociação entre Inter, Grupo Doyen, Atlético-PR e Flamengo, enfim, será jogador colorado.

Para contar com o atacante de 25 anos, o Inter desembolsará cerca de R$ 5 milhões (parcelados) por 25% dos direitos do jogador e ainda repassará o volante Eduardo Henrique aos paranaenses. Esta parte será comprada à Doyen. Atualmente, o fundo de investimentos maltês é dono de 50% dos direitos de Cirino. Os outros 50% pertencem aos paranaenses. Cirino já se despediu do Flamengo e poderá ser oficialmente apresentado no Beira-Rio na segunda-feira.

No Rio, Cirino tinha um contrato de empréstimo ao Flamengo até o final dessa temporada. O contrato previa que, se até 31 de dezembro o atacante não fosse negociado, o clube carioca teria de pagar ao grupo de investidores cerca de R$ 12 milhões. E não havia mais interesse em segurar o jogador.

— Marcelo Cirino precisa ser abastecido. Ele deu certo naquele time de 2013 e de 2014, do Atlético-PR, porque era sempre muito acionado pelo Paulo Baier. Recebia e finalizava. Ele tem velocidade, mas não é muito bom no drible. Por isso também prefere bater de primeira. Cirino não é atacante de área. Se consagrou no Atlético-PR quase como um ponta-direita. D'Alessandro pode ser o cara a abastecer Cirino. Lança e manda buscar — analisou Luiz Augusto Xavier, colunista do jornal Gazeta do Povo e narrador do Première.

Os tempos de Flamengo, porém, não recomendam Cirino. Depois de um bom início no clube, foi perdendo terreno e chegou a ser suspenso internamente. Ele mais Pará, Alan Patrick, Everton e Paulinho foram punidos pela direção, devido às constantes celebrações da turma, mesmo com a equipe passando por uma crise na temporada. Cirino, Pará, Paulinho, Everton e Anderson Pico foram apelidados pela torcida do Flamengo de "Bonde da Stella", devido a uma selfie tirada por Pico (e postada nas redes sociais) com o quinteto bebendo a cerveja Stella Artois.

— Cirino chegou ao Flamengo para a temporada 2015. Fez um bom Estadual, com o Vanderlei Luxemburgo, como centroavante, antes do Paolo Guerrero ser contratado. Depois do Carioca, porém, passou a ser inconstante, vivendo apenas de lampejos durante todo o ano. No segundo semestre, foi punido e, em 2016, terminou de perder completamente o espaço que tinha no clube. É uma contratação de risco. No Flamengo, Cirino foi um jogador nota 3 — advertiu Diogo Dantas, setorista de Flamengo no jornal O Globo.