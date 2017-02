Melo admite má atuação, mas garante confiança em Zago: "Só temos um mês de trabalho"

Explicações

O vice de futebol do Inter, Roberto Melo, lamentou a atuação do Inter e o empate contra o Caxias, mas garantiu que não há qualquer tipo de ameaça à sequência de Antônio Carlos Zago. Para o dirigente, o tempo é curto para fazer uma avaliação mais aprofundada sobre o time.

— Só estamos trabalhando há um mês — disse.

Sobre possíveis reforços, Melo descartou interesse no zagueiro Victor Cuesta, do Independiente, que teria sido oferecido. Já Pottker, centroavante da Ponte Preta, considerado "um sonho" por Antônio Carlos, também tem negociação difícil, já que desperta interesse de outros clubes do Brasil. O dirigente manteve o discurso de não falar sobre negociações antes de serem concretizadas.

Melo disse ainda que espera apoio da torcida:

— Só os colorados nos ajudarão a sair deste momento, que é o mais difícil da história do Inter.