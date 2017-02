Paulão volta a falar em "cabeça tranquila" após vitória do Inter

Reação

Assim como na semana passada, Paulão foi o jogador do Inter com os comentários mais fortes após a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. Novamente titular do time de Antônio Carlos Zago, o zagueiro elogiou a evolução colorada e agradeceu o apoio do técnico para seguir com sua presença na defesa.

– Eu venho fazendo meu trabalho, o que o Antônio me pede. Nossa equipe está sem a exposição que sofreu no final do ano passado. É um método novo de trabalho, e tanto eu quantos meus companheiros estamos em um trabalho novo. Não posso dizer que é o Paulão que chegou aqui e fez tudo diferente. Tem o trabalho do Antônio. Estou com a cabeça tranquila, independente da insatisfação de alguns torcedores. Tomara que eles percebam que o trabalho está sendo feito – disse o jogador.

Leia mais:

Com gol de Charles, Inter vence Fluminense pela Primeira Liga

Cotação ZH: Charles é o melhor do Inter na vitória sobre o Fluminense

William poderá voltar a negociar com o Inter no mês de março



Paulão destacou também o fato de o Inter não ter sofrido gols pela primeira vez no ano em jogos oficiais, mesmo com a pressão por resultados no Beira-Rio.

– Nossa equipe vai se encontrar, é apenas o início de trabalho. Vivemos pressão máxima, pela situação, por tudo que aconteceu. O trabalho vai se encaixando, e tomara que a gente possa se encaixar ainda mais e não sofrer gols em outros jogos – completou.

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES