Pela quarta vez na história, Inter estreia na Copa do Brasil contra um time da Região Norte

A 23ª participação do Internacional na Copa do Brasil terá início nesta quarta-feira, em Cascavel, no Paraná. O adversário é o Princesa do Solimões, do Amazonas, que disputa a Série D do Brasileirão. Será a quarta vez na história que o time colorado terá pela frente um clube da Região Norte do Brasil na estreia da competição.

A primeira delas foi em 1993. Defendendo o título da Copa do Brasil, o Inter goleou duas vezes o Ji-Paraná, de Rondônia: 6 a 0 em Porto Velho e 9 a 1 em Porto Alegre. A segunda vez ocorreu somente 20 anos depois, quando a equipe colorada venceu o Rio Branco, do Acre, por 2 a 0 e evitou assim a partida de volta no Beira-Rio. Mesmo caso no ano seguinte: goleada por 6 a 1 sobre o Remo, do Pará.

No geral, são 22 estreias na Copa do Brasil, com 13 vitórias, seis empates e apenas três derrotas. Um aproveitamento de quase 70%. A última derrota foi em 2009. Na ocasião, o Inter foi derrotado pelo União de Rondonópolis por 1 a 0.

Todas as estreias do Inter na Copa do Brasil:

1989 – Inter 0x0 CSA-AL

1990 – Inter 1x0 Criciúma

1992 – Muniz Freire-ES 1x3 Inter

1993 – Ji Paraná-RO 0x6 Inter

1994 – Inter 1x1 Paraná

1995 – Pontaporanense-MS 0x2 Inter

1996 – Operário-MT 0x2 Inter

1997 – Guará-DF 0x7 Inter

1998 – América-MG 1x0 Inter

1999 – Villa Nova-MG 1x1 Inter

2000 – Botafogo-SP 2x1 Inter

2001 – Vila Nova-GO 3x3 Inter

2002 – Comercial-MS 1x1 Inter

2003 – Comercial-MS 0x2 Inter

2004 – Confiança-SE 0x0 Inter

2005 – Chapadão-MS 1x2 Inter

2008 – Nacional-PR 0x4 Inter

2009 – União Rondonópolis-MT 1x0 Inter

2013 – Rio Branco-AC 0x2 Inter

2014 – Remo 1x6 Inter

2015 – Inter 2x0 Ituano

2016 - Inter 3x0 Fortaleza



