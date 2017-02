Perfil usado para fazer provocação ao Inter não é de William Pottker

ZH Esclarece

Uma postagem em um perfil do Twitter atribuído ao atacante William Pottker, anunciado como jogador do Inter, movimentou as redes sociais nesta sexta-feira. Na publicação, havia referência ao time gaúcho e à Série B.

As assessorias de Inter e Ponte Preta afirmaram que Pottker não tem Twitter, que a conta utilizada para a postagem é falsa e que o jogador já denunciou a conta fake.

Leia mais:

À espera de Pottker e de Cirino: quem deve formar o ataque do Inter enquanto eles não chegam?

Técnico de Pottker no Linense elogia Inter por contratação: "Jogador merece esse momento"

Leonardo Oliveira: quem é Harry Pottker?



O próprio jogador, no Instagram, disse que a conta não é sua. As redes sociais oficiais do atleta são: williampottker, no Instagram, e @williampottkerofc, no Facebook.

Foto: Reprodução / Twitter

*ZHESPORTES