Ponte confirma retorno de Fernando Bob com anúncio inusitado

A Ponte Preta confirmou, no início da tarde desta quinta-feira, o retorno do volante Fernando Bob. O jogador será emprestado pelo Inter. Mas o anúncio não foi feito de forma comum.

Pelo Twitter, o clube paulista publicou um GIF do desenho "O Fantástico Mundo de Bob".

Ele está de volta ao mundo alvinegro. #MacacaQuerida pic.twitter.com/2R7boyKpuW — A. A. Ponte Preta (@aapp_oficial) February 16, 2017

Bob já havia defendido a Ponte entre 2013 e 2015. Ele chegou ao Inter para a temporada 2016, mas perdeu espaço neste ano com o crescimento de Charles no time de Antônio Carlos Zago. Por isso, a direção colorada optou por cedê-lo até o fim da temporada.

É possível que o negócio esteja atrelado à contratação do atacante William Pottker pelo Inter. No entanto, o jogador só chegaria ao Beira-Rio ao fim do Campeonato Paulista.

