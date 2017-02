Presença de D'Alessandro contra o Brasil-Pel será decidida nesta sexta-feira

Dúvida

Enquanto Antônio Carlos Zago está em Criciúma para comandar o time B na Primeira Liga, os jogadores que atuaram na quarta contra o Oeste realizaram trabalho de recuperação física no CT Parque Gigante.

Substituído no intervalo do jogo contra o Oeste, por conta de uma pancada no tendão, D'Alessandro está sob cuidados do departamento médico e será reavaliado na sexta, antes do treinamento, para saber se irá ou não atuar diante do Brasil-Pel, sábado, no Beira-Rio.

Além da preocupação clínica, o argentino está com dois cartões amarelos. Caso jogue e seja advertido, ficará de fora do Gre-Nal do dia 4 de março. Dessa forma, os dois fatores serão levados em consideração para definir se o camisa 10 estará em campo.



*RÁDIO GAÚCHA