Preservados contra o Passo Fundo treinam e reforçam o Inter pela Copa do Brasil

Após o empate em 2 x 2 com o Passo Fundo, neste domingo, os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante na tarde desta segunda-feira. Os atletas que iniciaram a partida realizaram um trabalho de recondicionamento físico no gramado. Os demais, participaram de um trabalho tático orientado por Antônio Carlos Zago.



Nesta atividade, estavam os titulares preservados no final de semana: Alemão, Uendel, Rodrigo Dourado e D'Alessandro. Os quatro retornam contra o Oeste-SP, quarta-feira, pela Copa do Brasil.



Com dores na coxa direita, o zagueiro Klaus, que não atuou no final de semana, mais uma vez, ficou de fora do treino da tarde. O jogador realizou tratamento no vestiário e o seu retorno ao time não está garantido.

Após ter ficado de fora dos últimos treinos, o zagueiro Neris fez exame de imagem que não detectou lesão na coxa esquerda. Recuperado, o jogador voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira.

Pressionado pela campanha ruim no Gauchão, o Inter joga por uma vitória simples para seguir adiante na Copa do Brasil. Um empate leva a definição para os pênaltis. Derrota elimina o colorado.



