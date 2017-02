Presidente do Inter acredita em retomada de negociação por William

Afastado

Enquanto William segue afastado e treinando longe do grupo principal, o presidente Marcelo Medeiros demonstrou acreditar em uma retomada de negociação para resolver a situação do lateral.



- Será bom para as duas partes – declarou Medeiros na concentração colorada em Cascavel.

O exílio do lateral começou depois que o jogador se recusou a renovar contrato com o Inter alegando "sonho de atuar na Europa". Torcida e direção reagiram contra a postura do jogador. Em janeiro, o Inter recusou uma proposta de 3 milhões de euros do Wolfsburg, da Alemanha, e aguardava nova oferta.

Leia mais:

Como é a silenciosa rotina de Anderson e William, ambos afastados pela direção do Inter



Contratações seguem na pauta colorada, especialmente de um atacante. Mesmo sendo uma negociação complexa, William Pottker, da Ponte Preta segue como objetivo. Nesta manhã, jornais de Campinas noticiaram que Fernando Bob estaria fechando com a Ponte Preta. A transferência faria parte do negócio para trazer Pottker para o Beira-Rio.