Princesa do Solimões x Inter: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

O Inter estreia na Copa do Brasil às 21h45min desta quarta-feira. Diante do Princesa do Solimões, um adversário pouco conhecido, o time de Antônio Carlos Zago precisa de um empate para seguir adiante na competição, que será disputada em Cascavel, no Paraná.

15/2, às 21h45min, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR)

Princesa do Solimões – Rascifran; Clemilton (Pelezinho), Pastor, Eric e Geovane; Rafael Borges, Baé, Vander e João Felipe; Michell Parintins e Marinelson

Técnico:Alberone



Inter – Danilo Fernandes; Alemão, Klaus, Paulão e Uendel; Rodrigo Dourado, Charles, Diego, D'Alessandro e Carlinhos; Carlos

Técnico: Antônio Carlos Zago

Paulo Roberto Alves Júnior, auxiliado por Rafael Trombeta e Luiz Henrique Renesto (trio paranaense)

– Princesa do Solimões montou o time que enfrentará o Inter neste ano. A estreia na Copa do Brasil será a primeira partida oficial do clube do Amazonas na temporada.



– O Inter entra em campo precisando de um empate para seguir na competição. Zago busca ainda uma constância em relação aos resultados, já que só venceu pela Primeira Liga e tem apenas dois pontos no Gauchão. Colocará o atacante Carlosa como titular nesta quarta-feira. O jogador de 21 anos chegou como uma das principais promessas da base do Atlético-MG.

Retrospecto geral do Inter na Copa do Brasil:

– 123 jogos

– 59 vitórias

– 34 empates

– 30 derrotas

– 211 gols marcados

– 114 gols sofridos

– 1 título (1992)

