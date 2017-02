Procuradoria do TJD irá recorrer de decisão no caso da briga de torcidas do Inter em Veranópolis

Na Justiça

A procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva recorrerá da decisão que fixou multa de R$ 50 mil ao Inter, mas não sancionou o clube com a perda de mando de campo em jogos do Gauchão. No julgamento da manhã desta quinta-feira, o procurador Alberto Franco pediu a perda de mando em quatro jogos, dois por conta do tumulto e outros dois pelo arremesso das pedras entre os torcedores. O pleito, porém, não foi acolhido pelos auditores.



— Nós vamos recorrer. A decisão não reflete o que está na legislação. Era uma questão de aplicação do que está no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Houve uma divergência de interpretação entre a procuradoria e os auditores — defendeu Franco.

O recurso de Franco deve remeter o processo ao Pleno do Tribunal. Em última instância, cabe recurso ao Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

No julgamento desta quinta-feira, ficou definido que o Inter pagará multa de R$ 50 mil pelos incidentes e o Veranópolis desembolsará R$ 10 mil. O goleiro Reinaldo, do Veranópolis, por conta da entrada violenta em Diego, do Inter, também foi julgado, assim como o árbitro Daniel Soder, por não ter punido o goleiro com o cartão vermelho. Os dois foram absolvidos.

