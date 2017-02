Rumo a Cascavel pela 11ª vez na história: relembre todos os jogos do Inter na cidade paranaense

12 anos depois

A comunidade gaúcha presente em Cascavel esperou 12 anos para ver novamente o Internacional. A equipe colorada faz sua estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h45, pela primeira fase da competição. Pois será a 11ª vez que o clube atua na cidade paranaense.

A última vez foi em um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2005. O Internacional, comandado por Muricy Ramalho, perdeu a chance de chegar à liderança da competição ao ser derrotado pelo Paraná por 3 a 1. Fernandão marcou o gol colorado na ocasião.

Outro jogo realizado em Cascavel pelo Brasileirão foi em 1997, e não envolveu clubes paranaenses. O Criciúma havia perdido seu mando de campo e recebeu o Inter. Com gol de Silvio, o time colorado venceu por 1 a 0. Pela Copa do Brasil, houve apenas um jogo lá: 2 a 0 sobre o Prudentópolis, do Paraná, com dois gols de Nilmar, pela segunda fase do torneio.

No total, são dez jogos realizados pelo Inter em Cascavel (contando amistosos e partidas oficiais), com cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Um aproveitamento de 60%.

Jogos do Inter na cidade de Cascavel:

1) Tuiuti 0x4 Inter (11/08/1968) *amistoso

2) Cascavel 2x4 Inter (12/03/1972) *amistoso

3) Cascavel 1x0 Inter (03/02/1980) *amistoso

4) Cascavel 0x1 Inter (05/02/1982) *amistoso

5) Inter 1x1 Palmeiras (01/05/1984) *Torneio dos Campeões

6) Inter (4)0x0(3) Olímpia (16/07/1995) *Torneio Rei Dadá

7) Criciúma 0x1 Inter (01/10/1997) *Brasileirão

8) Inter 2x2 Coritiba (07/07/2002) *amistoso

9) Prudentópolis 0x2 Inter (24/03/2003) *Copa do Brasil

10) Paraná 3x1 Inter (03/11/2005) *Brasileirão



