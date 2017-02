Sem chances no Inter, Anderson é sondado pelo Coritiba

Novos rumos?

Ainda treinando em separado do grupo, o meia Anderson pode parar no Coritiba. Repórteres do Paraná noticiaram que o jogador desperta interesse do técnico Paulo César Carpegiani e que aguardam uma definição da possibilidade de empréstimo. Seu salário, em torno de R$ 500 mil, é uma das dificuldades para a realização do negócio.

Anderson procurou a direção do Inter duas vezes para pedir para ser reintegrado ao grupo principal. Não foi atendido. Por enquanto, segue trabalhando em separado, com o preparador físico Elio Carravetta.

O meia está fora do grupo do Inter desde antes da pré-temporada. À época, a direção do clube alegou que ele estava sendo alvo de negociações, mas não houve evolução. A justificativa era a mesma que mantinha William fora da equipe principal, outra negociação que não saiu do campo da especulação.

Anderson está no Inter desde 2015. Em 89 jogos pelo clube, fez seis gols. Acabou marcado pelo rebaixamento do ano passado.

