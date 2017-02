Sem o goleador Brenner, Inter aposta em Nico López para tentar a primeira vitória no Gauchão 

O outro 9

Em um prazo de 24 dias, Inter e Brasil-Pel se enfrentarão pela segunda vez no Beira-Rio.

Nesse sábado, às 19h30min, as duas equipes farão o segundo confronto da temporada, dessa vez, pelo Gauchão. No início de fevereiro, com os dois times ainda em formação, os colorados levaram a melhor, vencendo por 2 a 1, em jogo válido pela Primeira Liga. Em sérios apuros no Estadual, onde ainda não venceu, o Inter precisa convencer os seus torcedores — ainda que venha de duas boas vitórias, uma sobre o Oeste, na Copa do Brasil, outra sobre o Criciúma, na Primeira Liga.

Agora, em mais uma partida diante do Brasil-Pel, o técnico Antônio Carlos Zago não terá o artilheiro do Inter e xodó da torcida, Brenner — expulso contra o Passo Fundo — e deverá ficar sem D'Alessandro — que recebeu uma pancada na coxa direita, na partida contra o Oeste, e ainda está pendurado com dois cartões amarelos, em uma rodada que antecede ao Gre-Nal.

— A única certeza é o Nico no lugar do Brenner — respondeu Zago, ao ser questionado sobre a provável ausência de D'Alessandro. — Preciso pensar no jogo contra o Brasil. É importante conquistar os três pontos e contar com jogadores que possam fazer a diferença — disse o treinador do Inter.

Com Nico López no lugar de Brenner, o atacante uruguaio terá a chance de provar que estava em boa fase até sair do time por contusão. Nico tem três gols na temporada.

Já o Brasil-Pel, que está apenas um ponto à frente do Inter na tabela de classificação, cresceu de produção e, na última semana, bateu Criciúma (na Primeira Liga) e Ypiranga (no Gauchão).

*ZHESPORTES