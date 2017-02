Situação de William com Inter deve ser resolvida até sexta-feira

À espera da renovação

William, enfim, será reintegrado ao grupo do Inter até o final da semana. O lateral-direito e a direção colorada estão em fase de definição sobre os moldes do contrato, e o jogador deve renovar seu vínculo. O anúncio está previsto para ocorrer ao fim desta semana, após a partida do Inter na Copa do Brasil e Primeira Liga, se os empresários de William aceitarem os moldes oferecidos.

A oferta do Inter seguirá a mesma: quatro anos de contrato (até 2022), com aumento salarial, mas sem cláusula que facilite a sua venda ou liberação, em caso de nova oferta da Europa.

Desde quando emitiu uma nota oficial de que não renovaria por conta do "sonho de jogar na Europa", no início de janeiro, a direção decidiu deixar William treinando separadamente. Com a expectativa de venda para o Wolfsburg-ALE, que acabou não se confirmando, o lateral sequer fez a pré-temporada em Viamão e, nestes dois meses de 2017, trabalhou apenas a parte física, sob comando de Elio Carravetta e outros preparadores do clube.





