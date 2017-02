Sporting tem interesse em Rodrigo Dourado, diz jornal português

De partida?

O jornal português A Bola publicou em sua edição desta quinta-feira que o Sporting mira Rodrigo Dourado para a janela do meio do ano. O volante do Inter é apontado como o sucessor de William Carvalho, que será vendido ao Arsenal ao final desta temporada por 30 milhões de euros (R$ 97,5 milhões).

– São informações que chegam de lá, não tem absolutamente nada. Ficamos felizes do atleta sempre ser lembrado. Mas o Dourado está focado totalmente no Inter – desconversa Jorge Baideck, empresário de Dourado e que há anos fez de Portugal uma porta de entrada para jogadores brasileiros na Europa.

O problema é que o Sporting costuma pagar pouco pelas suas contratações. Em 2012, o volante brasileiro Elias foi adquirido ao Atlético de Madrid por 8,8 milhões de euros (R$ 28,6 milhões) e se transformou em um dos mais altos investimentos do clube de Lisboa – que vende muito bem os seus atletas.

Outra questão que pode impedir uma possível saída de Dourado é que o Inter detém apenas 50% dos direitos econômicos do volante. Rodrigo Dourado, que tem contrato com o Beira-Rio até 2021, é dono de 30% de seus direitos e o empresário Delcir Sonda recebeu 20% dos direitos do jogador em pagamento de dívidas antigas.

Apesar de ter uma multa rescisória na casa dos 60 milhões de euros (R$ 195 milhões), Dourado é avaliado no site Transfermarkt (especializado em negociações de atletas no mundo todo) valendo 3,5 milhões de euros (R$ 11,3 milhões). Rodrigo Dourado se valorizou com a medalha de ouro nos Jogos do Rio, mas, em seguida, sofreu um abalo de mercado com o rebaixamento do Inter. Caso seja negociado, será uma sensível baixa para o time de Antônio Carlos Zago para a disputa da Série B.

