Técnico de Pottker no Linense elogia Inter por contratação: "Jogador merece esse momento"

Atual técnico do Botafogo-SP, Moacir Júnior conhece bem William Pottker: ele foi treinador do atacante no Linense, em 2015, quando ele começou a se destacar no futebol paulista. No ano seguinte, o novo reforço do Inter foi bem no Paulistão e chamou a atenção da Ponte Preta, onde brilhou no Brasileirão, com 14 gols e a artilharia da competição. Para Júnior, o centroavante tem todas as condições de fazer sucesso no Beira-Rio.

– É um jogador extremamente dedicado, determinado no que se propõe a fazer. Joga muito bem pelo lado direito e como camisa 9, oportunista ao extremo, com muito bom arremate. É uma grande aquisição. Está de parabéns o Inter — disse Júnior, por telefone, nesta quinta-feira.

Em tom de brincadeira, o treinador lamentou apenas um aspecto na negociação: o fato de que Pottker chegará tarde ao Inter, apenas depois do Paulistão. Isso porque o jogador fez dois gols na vitória da Ponte Preta por 2 a 1 sobre o seu clube, na quarta-feira.

– Lamento que o Inter não tenha contratado ele antes. Ontem (quarta-feira), fomos vítima dele, que fez dois gols. A criatura acabou com o criador — brincou.

Júnior ainda lembrou do trabalho que o atacante fez quando voltou ao Brasil para defender o Linense, após uma passagem sem brilho pelo Sporting Braga. Para o técnico, Pottker mostrou determinação em dar a volta por cima.

– William estava vindo de Portugal chateado, triste, e conseguimos resgatar a aelgria dele de jogar futebol. Foi fundamental a autoconfiança. Ele é assim. É muito família, tem muitos irmãos, ajuda a família. É um cara que passa por cima para defender os seus interesses. É um jogador que merece esse momento.

