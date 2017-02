Treino indica preservação de quatro titulares do Inter para enfrentar o Passo Fundo 

Time misto?

A atividade da tarde desta sexta-feira no CT do Parque Gigante teve um indicativo da equipe que entrará em campo no domingo pelo campeonato gaúcho. Quatro titulares que vem participando da maioria dos jogos apenas correram ao redor do campo enquanto Antônio Carlos Zago comandava o treino: D'Alessandro, Rodrigo Dourado, Alemão e Uendel.

Os substitutos foram Anselmo e Seijas no meio, e Junio e Carlinhos nas laterais.O time que iniciou o trabalho teve: Danilo; Junio, Ernando, Paulão e Carlinhos; Anselmo, Charles, Valdívia, Seijas e Carlos; Brenner. 3

O Inter ainda tem mais um treino no sábado pela manhã antes da viagem para Passo Fundo.A ideia de preservação de alguns titulares certamente passa pela sequência de jogos que o time terá pela frente.

Depois da partida de domingo pelo Gauchão, o Inter recebe o Oeste-SP na quarta-feira em jogo decisivo pela Copa do Brasil.

