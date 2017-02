Treinos simultâneos preparam Inter para sequência de partidas

Duas frentes

O treino do Inter na tarde desta terça-feira, no CT Parque Gigante, serviu de preparação para duas competições ao mesmo tempo. Enquanto em um dos campos do complexo o técnico Antônio Carlos trabalhava com os titulares que vão enfrentar o Oeste, quarta, pela Copa do Brasil, no gramado ao lado os reservas e atletas da base eram comandados pelo auxiliar Odair Helman, em uma preparação para o jogo de quinta, contra o Criciúma, pela Primeira Liga.

A divisão se explica pelo intervalo entre os confrontos: o jogo em Santa Catarina começa menos de 24 horas após o término da partida no Beira-Rio. Por isto, é claro, nenhum titular será utilizado. Até porque na Liga o Inter já está classificado com antecedência para a próxima fase.

Para a partida de quarta, o técnico não chegou a esboçar uma formação. Mas pode contar com os jogadores que, por desgaste, ficaram de fora do jogo contra o Passo Fundo no domingo: D'Alessandro, Rodrigo Dourado, Uendel e Alemão. O lateral-direito chegou a ser colocado como dúvida por ter deixado a atividade de segunda-feira mais cedo, mas trabalhou normalmente nesta terça.

Zago dividiu os jogadores por setores e orientou uma atividade de posicionamento. O time que estará em campo contra o Oeste deve ter Danilo; Alemão, Ernando, Paulão e Uendel; Rodrigo Dourado e Charles; Valdívia, D'Alessandro e Carlos; Brenner. O confronto será definido em jogo único, e quem vencer se classifica para a terceira fase. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

