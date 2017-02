Uendel elogia a torcida do Inter: "Estão abraçando o time"

Empatia

Até o momento, o lateral-esquerdo Uendel tem sido um dos principais destaques do Inter. O time, por sua vez, ainda busca o entrosamento ideal para chegar pronto para a Série B.

Mas no Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, Uendel afirmou que vem percebendo o apoio da torcida colorada, mesmo com o momento delicado do clube:



— A gente sente do torcedor que ele está querendo participar, estar junto na reconstrução da equipe. Tem participado bastante. A gente nota que está tendo o efeito contrário (o rebaixamento) e estão abraçando o time. Todos os jogadores que ficaram e estão no grupo vão atuar, e todos temos sentido o apoio.

Sobre a maneira de fazer o time evoluir, Uendel deu a receita. Simples, por sinal:

— Futebol é baseado em resultados, que vêm à base de trabalho. Não existe fórmula mágica. A gente tem que trabalhar e reconstruir a equipe. O processo de entrosamento, de entender a filosofia do Antônio, isso demanda tempo. O trabalho que vai nos trazer os resultados, que vão nos dar confiança. Sempre falo que o jogo é só a ponta do iceberg, pois o que sustenta é o trabalho feito durante a semana, e esses resquícios de 2016 vão diminuir.

*ZHESPORTES