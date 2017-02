Venda de ingressos para o Gre-nal tem baixa procura de colorados

Clássico

O Gre-Nal 412, que vai ocorrer no próximo sábado na Arena, terá um total de 3.500 lugares destinados à torcida do Inter. A venda dos ingressos está liberada no site do clube. Na primeira etapa, somente os sócios poderão adquirir. Na quarta, torcedores em geral também terão acesso às entradas.



São 1.900 ingressos nas cadeiras do andar superior, em setor exclusivo para os colorados. O valor é único e custa 70 reais. Há ainda 600 lugares nos camarotes, com a comercialização diretamente no site da Arena e 280 reais como valor do ingresso. Os outros mil torcedores do Inter previstos no Gre-Nal estarão na torcida mista. Neste caso, como o clássico será no estádio do Grêmio, a compra e o cadastro serão feitos por um amigo ou familiar gremista.



Por enquanto, a procura é baixa entre os colorados. O clube avalia o feriadão de Carnaval como a causa principal para isso. A partir de quarta, a expectativa é de que mais torcedores busquem ingressos para o Gre-Nal e que pelo menos 70% do espaço destinado na Arena esteja ocupado.