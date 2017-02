Vice de futebol do Inter admite cobrança por melhor desempenho

Hora de evoluir

Mais importante do que jogar bem, o Inter precisava mesmo era de tranquilidade. Essa é a opinião de Roberto Melo, vice de futebol colorado, sobre a vitória por 2 a 0 contra o Princesa do Solimões, nesta quarta-feira, que valeu a classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Mas o dirigente ressaltou que cobra a comissão técnica e jogadores por melhores desempenhos.

– A direção, a comissão técnica e os próprios jogadores cobramos um desempenho melhor. Já falamos disso no vestiário. Sabemos que temos um pouco mais a dar. Mas, neste momento, o importante era a vitória, retomar a confiança. Temos apenas quatro ou cinco joogs, jogadores chegando, treinador implementando suas ideias, procurando um esquema que se adapte melhor. Faz parte isso no momento. Lá na frente, vamos cobrar. Com confiança, o desempenho vai ser naturalmente melhor – explicou Melo.

O vice-presidente colorado garantiu, mais uma vez, confiar no seu grupo de atletas e no trabalho feito pelo técnico Antônio Carlos Zago.

– A gente vem trabalhando, o trabalho do dia a dia é bom, mas falta algo a mais. O grupo vai adquirir confiança, buscar tranquilidade para tentar um passe em profundidade, um chute. Com uma sequência de vitórias, a confiança aumenta e a semana de trabalho vai ser melhor.

Melo também falou sobre a possibilidade de anunciar a contratação de Marcelo Cirino nos próximos dias. O negócio "avançou", nas palavras do dirigente.

– O Cirino já vem sendo falado há bastante tempo. Foi retomado e avançou, mas depende de diversos fatores. São diversas pontas que têm de ser amarradas. Quem sabe semana que vem isso se define.

