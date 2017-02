Vice de futebol do Inter sugere que William será reintegrado ao grupo do Inter

"Final feliz"

Ao que tudo indica, William será reintegrado ao grupo do Inter nos próximos dias. Ainda que não tenha falado abertamente, o vice de futebol do Inter, Roberto Melo, falou em "final feliz" em relação ao lateral-direito. Citou o clima de conflito, que não existe mais, para referir-se ao "entendimento" que está a tratativa com o jogador.

– As conversas evoluíram bastante. A gente saiu de um clima inicial de conflito para um clima de entendimento. Então, esperamos que até a semana que vem tenha um final feliz – disse o dirigente, em entrevista coletiva.



William está afastado desde o início do ano, quando aguardava por um negócio que o levasse para a Europa e emitiu uma nota oficial explicando o motivo de não ter renovado com o Inter, o que deixou a direção colorada descontente. Com a janela fechada, o lateral passou treinar separadamente.



Sobre um possível interesse do Inter em Victor Cuesta, do Indepediente, Melo mostrou saber detalhes importantes do jogador, mas garantiu que não tem nenhum negócio em andamento.



– Victor Cuesta não tem nada neste momento. É interessante, jogador de pé esquerdo, de muito vigor, interessaria para qualquer clube brasileiro, mas não tem nada neste sentido – garantiu o mandatário.



