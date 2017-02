Vice do Inter diz que situação de Cirino será definida até sexta-feira

Prazo

A novela Marcelo Cirino deve terminar na sexta-feira. Em entrevista após a vitória do Inter por 4 a 1 sobre o Oeste, o vice de futebol Roberto Melo falou sobre a situação do atacante de forma clara:

— Às vezes avança, já chegaram para mim dizendo que estava tudo certo, mas sempre tem ponta para acertar. Hoje, fiquei mais de uma hora no telefone com o Petraglia (presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-PR) e foi uma boa conversa. Nas próximas horas até sexta devemos resolver, senão vamos ter que desistir. Mas estou esperançoso que nas próximas horas possamos avançar nisso.

Sem dar pistas sobre a situação do zagueiro Victor Cuesta, que interessa ao clube, Melo falou sobre William. E mostrou otimismo em relação a um acerto com o atleta.

— Temos conversado e avançado bastante nas negociações, e todo entendem que a pior situação é ficar afastado. É ruim para ele, para o Inter, então quem sabe até final da semana chegamos a um consenso.



