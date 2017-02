William é reintegrado e volta a treinar com grupo principal do Inter

Em paz

O Inter ganhou um reforço para a disputa da temporada 2017. Após um mês e meio afastado do grupo principal, o lateral-direito William se acertou com a direção colorada e foi reintegrado ao elenco de Antônio Carlos Zago. O jogador já foi inscrito no Gauchão e fica à disposição do técnico para os próximos jogos.

William estava afastado do Inter desde antes do início da pré-temporada, em 11 de janeiro: ele emitiu um comunicado oficial para dizer que não queria renovar o seu vínculo com o clube para ser negociado com o exterior. A nova diretoria decidiu deixá-lo de fora dos trabalhos, e o lateral nem mesmo foi a Viamão para o período de treinos no Hotel Vila Ventura. Ao contrário, ficou junto de Anderson, Muriel e Keiler, com sessões diárias no Parque Gigante.

A situação mudou após o fechamento da janela de transferências para a Europa. O Inter não aceitou a proposta de 3 milhões de euros feita pelo Wolfsburg, da Alemanha, e o jogador seguiu no Beira-Rio. Nesta sexta, pela primeira vez, ele foi integrado ao grupo principal e participou normalmente dos treinos.

