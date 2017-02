Zago confirma chance para Nico López no lugar de Brenner contra o Brasil-Pel

Uma definição

O substituto de Brenner, expulso contra o Passo Fundo na última partida do Inter no Gauchão, está definido para enfrentar o Brasil-Pel, no sábado, no Beira-Rio: Nico López. A confirmação foi feita pelo técnico Antônio Carlos Zago após a vitória colorada pela Primeira Liga contra o Oeste.



Zago havia sido perguntado sobre D'Alessandro. O argentino é dúvida para o compromisso pelo Gauchão, já que tem um problema na coxa e está pendurado a um jogo do Gre-Nal. O técnico, porém, confirmou apenas quem estará no ataque:



— (D'Alessandro) Vai passar por exames para detectar o que houve na coxa, mas, mesmo assim, a única certeza é Nico López no lugar do Brenner, porque tomou vermelho.

Ao avaliar os jogadores que estiveram em campo, Zago disse que os "atletas aproveitaram a oportunidade". Sobre Cláudio Winck, falou que "dá para ver que tem qualidade", mas lembrou a concorrência forte na lateral direita. Ao falar de Neris, lembrou que o fato de o zagueiro ter ficado parado nas férias acabou impedindo o atleta de ganhar ritmo de jogo. Por fim, falou sobre Diego e Andrigo, autores de gols na noite desta quinta:



— Diego começou como titular, depois ficou fora por lesão. É da base e contamos muito. Andrigo jogou bem também — opinou.

