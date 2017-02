Zago confirma que preservará D'Ale, mas elogia condição física do meia: "Treinou nas férias" 

Sem o 10

O Inter irá a Passo Fundo sem seu capitão. O técnico Zago preservará D'Alessandro e, possivelmente, mais três titulares — Dourado, Alemão e Uendel — no jogo de domingo, às 17h. Ainda que o treinador tenha optado por preservar o experiente meia, elogia a condição física do camisa 10.

— Ele treinou nas férias, por isso que ele está, talvez, até acima dos outros na parte física. Quando o jogador passa dos 30, é muito difícil ficar parado nas férias. Antes, você toma sua cerveja a mais, fica sem correr. Depois, todo jogador se cuida — destacou, antes de completar:

— Não preservamos ele de alguns jogos até porque mudamos o esquema, queríamos fazer um esquema em que ele se sentisse bem e poderia contribuir mais para a equipe. Neste último jogo, já deu duas assistências. Para domingo, é certeza que ele vai ficar fora. Vamos preservá-lo.

Leia mais

Passo Fundo x Inter: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Em casa, Passo Fundo promete ser mais audacioso contra o Inter

À espera de Pottker e de Cirino: quem deve formar o ataque do Inter



Zago comentou sobre a arrancada ruim do Inter no Gauchão, em que a equipe ainda não venceu.

— Pegamos equipes melhor preparadas fisicamente. Lembro quando o Caxias começou a treinar, foi no início de dezembro, assim como o Juventude e as outras equipes. Acredito que nós temos um pouco mais de treino agora, chegou a hora de conseguirmos uma vitória no Gauchão. É um campeonato curto e não podemos tropeçar mais. Temos de entrar com a concentração ideal.

O treinador ainda foi questionado sobre uma conversa que teve com Seijas após o treino. Zago elogiou a evolução física do venezuelano:

— É um jogador com quem conto muito, por sua técnica, pela liderança dentro do gurpo. Ele vai jogar no lugar do D'Alessandro, já conversei com ele, trabalhou naquela função. Pode crescer junto com o grupo. Ele melhorou muito a parte física nos últimos testes. Vem merecendo a oportunidade.

* Rádio Gaúcha