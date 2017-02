Zago destaca boa atuação de Leo Ortiz: "Fez uma partidaça"

Elogios

A goleada do Inter por 4 a 1 sobre o Oeste, nesta quarta-feira, marcou a melhor atuação do time de Antônio Carlos Zago na temporada. E também a boa presença de Leo Ortiz. O jovem zagueiro, cria da base colorada, foi responsável pelo belo lançamento do segundo gol da equipe, anotado por Carlos. A atuação mereceu elogios do treinador – que mostrou alívio com a classificação na Copa do Brasil e o bom desempenho.

– O Ortiz foi meu parceiro de zaga no jogo do D'Ale, a gente vem conversando há tempo. Ele tem que melhorar algumas coisas, mas vem treinando muito bem e hoje fez uma partidaça, jogou muito bem, tem saída de bola diferente, a bola longa muito boa. A gente vem conversando e aprimorando isso. Fico contente que ele teve a oportunidade. É um garoto, fico orgulhoso disso, gosto de trabalhar com a molecada, e os que tiveram a oportunidade souberam aproveitar – destacou Zago.

Leia mais:

Com dois de Brenner, Inter goleia o Oeste e avança na Copa do Brasil

Cotação ZH: Uendel e Brenner são os melhores na vitória do Inter sobre o Oeste

Inter quer definir situação de Cirino até sexta-feira



Confira as respostas do treinador na coletiva:

Importância de vencer e jogar bem

É importante a vitória, dá uma motivação a mais para os jogadores para o restante da competição. É importante você ter uma sequência de vitórias, e a gente espera que isso aconteça. Marcamos um pouco mais alto, pressionamos um pouco mais, a transição foi mais veloz – não o ideal, mas melhoramos. A equipe vem se encontrando. Não é fácil o início de ano, quase não tivemos tempo para treinar. Não é desculpa, mas foi isso que aconteceu. Depois da pré-temporada jogamos direto, sem tempo para treinar. Somos uma equipe que caiu para a Série B, os jogadores não têm a mesma confiança, mas devagar vamos melhorando, conversando. Não vim aqui para trabalhar atrás dos resultados agora. Vim aqui para o ano. Lógico que os campeonatos são importantes, mas as atuações são mais.

Atuação de Uendel no meio

Uendel já havia jogado na posição no Corinthians, tivemos todo o cuidado para escalá-lo no meio. Tem uma técnica diferenciada, é intenso,dinânico, sempre tem a bola em movimento, isso ajudou na transição. A gente pode contar com ele em duas ou três posições.

Vaias da torcida a Paulão

Paulão, enquanto fizer parte do elenco, vou utilizá-lo como sempre fiz. É um jogador que treina muito bem, é dedicado, como os outros que também são vaiados. Vestem a camisa do Inter. Acho que os torcedores deveriam ter mais tranquilidade, para que eles (jogadores) pudessem mostrar mais seu futebol. Não está naquilo que espero, mas acho que a torcida tinha que ter um pouco mais de calma. As vezes você vaia o Paulão, tem jogadores que são amigos e também sentem. Tivemos desequilíbrio, mas depois a equipe se encontrou e teve boa apresentação.

Falta de vitórias no Gauchão

Na Primeira Liga, ganhamos de um time do Gauchão e depois do Fluminense, com time misto, mas com grandes jogadores. O nível da Primeira Liga é de médio para alto. No Gauchão, no último jogo, mesmo não tendo feito grande apresentação, tínhamos o resultado até os 48 do segundo tempo, quando fizemos um gol contra numa fatalidade do Eduardo, que acontece.

Gols e confiança de Brenner

Em relação ao Brenner, talvez ter dito que ele não tenha sido bem aproveitado não foi a palavra adequada, mas, como todos, ele tem a confiança do treinador. Se posiciona muito bem. Não pode querer tirar ele para armar: é um jogador de área, aproveitou as oportunidades. Foi bem contra o Brasil, ficou fora, voltou e fez gols. É um cara que joga na frente e tem que colocar a bola para dentro.

Gol sofrido novamente na bola áerea

O gol, principalmente, foi uma bola muito rápida. Ele cabeceia muito bem, já conhecia ele do Paulista. Sabe antecipar. Ele antecipou. São coisas que acontecem. Vamos procurar melhorar neste fundamento. O importante é os jogadores terem tranquilidade e confiança.

Destaque para Leo Ortiz

Nós tínhamos conversado em relação a essa bola. O Carlos puxa bem na diagonal, e o Ortiz acertou um passe perfeito. Teve outras duas também. Tem um passe diferenciado. É um menino, tenho todo o cuidado, talvez mais com ele do que com outros, por ele ser zagueiro, uma posição difícil. Você tem que estar 100% ligado, não pode errar que a culpa é sempre da defesa, mesmo em um escanteio, quando tem atacantes também marcando. É sempre culpa da defesa. Foi, é e vai ser sempre assim. Fico muito contente por ele ter tido a oportunidade, e soube aproveitar. O Inter começa a ganhar outro jogador.

Pedido de ajuda do torcedor

O torcedor tem que ter um pouco mais de paciência. Sei que anda machucado por tudo do ano passado. Não é a equipe que talvez venha jogando o futebol que o torcedor espera, mas devagar vamos encontrando o ponto de equilíbrio. Melhoramos alguns fundamentos. A força da torcida do Inter é muito grande, sempre caminhou ao lado do clube, e é o que esperamos neste ano. Estes confrontos são a nossa realidade no ano, e espero que até o começo da Série B a gente encontre um entrosamento ideal.

Expectativa para a Copa do Brasil e o Gauchão

Não teve o jogo ainda, mas a Copa do Brasil no ano passado, com o Juventude, nós sonhávamos jogar com uma equipe grande e conseguimos isso. Com o Inter, não é diferente. Se pudessemos queimar uma etapa, venceríamos e já chegaríamos na Libertadores. Mas vamos por etapa. Temos um compromisso difícil, sábado, contra o Brasil, em busca da primeira vitória, e vou me contentar se conseguirmos isso.

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES