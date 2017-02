Zago destaca vitória do Inter na Copa do Brasil para dar confiança nas outras competições

Agradou

Apesar de a vitória do Inter ter sido sobre um time de pouca expressão do Amazonas, o treinador Antônio Carlos Zago gostou do que viu na noite desta quarta-feira, quando sua equipe, comandada por D'Alessandro, venceu o Princesa do Solimões por 2 a 0.



– Temos que treinar um pouco mais de finalização também. Estamos procurando treinar outros fundamentos para a equipe ir melhorando. O importante foi conseguir o resultado. Entramos no jogo, e as oportunidades foram aparecendo. Mas o importante foi a vitória para dar mais confiança nas outras competições – disse o treinador, em Cascavel, após a partida que classificou o Inter à segunda fase da Copa do Brasil.



Sobre o esquema que pretende colocar nas próximas partidas, Zago indicou que seguirá apostando em um 4-2-3-1 diante do Passo Fundo, pelo Gauchão. O treinador, no entanto, garantiu que conseguirá definir o esquema de jogo que mais o agrada quando o grupo estiver pronto, isso porque a direção colorada segue no mercado para buscar mais reforços para a temporada:



– A partir do momento que tivermos um grupo pronto (definirá o esquema tático). Estamos montando um grupo no decorrer da competição. Tivemos uma pré-temporada curta, de 10 dias. Nunca escondi que o meu esquema é o 4-2-3-1. Jogamos contra o Fluminense, pela Primeira Liga, e fizemos uma excelente atuação. Contra o Caxias, as coisas não aconteceram. Acredito que vamos manter o esquema de hoje contra o Passo Fundo. Precisamos de uma vitória no Gauchão. Temos uns dias para trabalhar – finalizou o treinador.



