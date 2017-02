Zago explica decisão de manter três volantes: "Temos de construir um novo Inter"

O que houve

O Inter ficou no empate em 1 a 1 com o Caxias, neste sábado, e segue sem vencer no Gauchão após três rodadas. A situação não agrada Antônio Carlos Zago – mas também não muda a convicção do técnico colorado. Ao falar sobre a partida, Zago explicou por que decidiu manter a formação com três volantes, mesmo jogando novamente no Beira-Rio, e disse que sua missão é "construir um novo Inter".

– Acho que tudo passa pelo coletivo. Estamos buscando a formação ideal, o time ideal. Alguns jogadores sentiram o cansaço pela sequência de jogos, contra uma equipe que vem treinando desde novembro, à frente na preparação física. Não só o Roberson, mas todos os jogadores: quando você não está no ápice, econtra dificuldades na parte técnica. Temos um calendário duro pela frente, com 16 jogos em 48 dias até o final de março. Se você fizer um cálculo de que não treina um dia antes e depois, não tem tempo para treinar. Mas é o que nos espera. O que aconteceu ano passado foi esquecido, temos que olhar para frente. Temos de construir um novo Inter. Na hora das dificuldades que vamos colocar o coração na frente de tudo – disse o treinador.

Tentaiva de mexer no esquema tático

"Nós estamos buscando uma formação ideal, um esquema ideal. Não podemos ficar trocando de jogo para jogo, principalmente no início de trabalho. Pelo que vi de baixo e conversei com o pessoal de cima, o time esteve bem postado em campo, um pouco abaixo do que podemos render. Mas o jogo foi controlado. A maioria das equipes que vier jogar vai esperar no contra-ataque. Depois, o Caxias o gol em uma jogada de lateral, em que não estávamos tão atentos. Vamos seguir em cima deste trabalho, deste jeito de jogar. A gente sabe da impaciência da torcida, mas é um início de trabalho, e vamos ter tranquilidade para fazer tudo como planejamos. É uma equipe em formação. Devagar, mas não tanto, a gente espera achar um time ideal."

Diferença em relação à vitória sobre o Fluminense

"Contra o Fluminense, tivemos um comportamento diferente do que tivemos contra o Novo Hamburgo. No segundo tempo, coloquei o Uendel por dentro e tivemos uma saída melhor por aquele lado. A questão não é de três volantes ou três zagueiros. A equipe busca melhorar a cada jogo. Contra o Flu, fizemos uma apresentação diferente, e agora é pensar no futuro. Mais importante é termos tranquilidade para trabalhr. Devagar a coisa vai se ajustando. Sabemos que o Inter é um grande time, com pressão pelo que aconteceu ano passado, mas o mais importante é seguir trabalhando, cada vez mais."

Opção por manter Roberson e não Valdívia

"O Valdívia estava na sua segunda partida, sentiu um pouco o ritmo. O Roberson fazia com que a equipe saísse de trás, segurando a bola na frente. Teve a oportunidade de fazer o segundo gol, é um jogador que tem toda minha confiança. Cada um vem fazendo sua parte."

Falha no gol do Caxias

"Hoje sofremos um ou dois contra-ataques. O gol, se você pegar, tínhamos sete ou oito jogadores perto da área. São coisas que acontecem. Temos que trabalhar cada vez mais, corrigir os erros, e a partir de amanhã vamos analisar, para que as coisas possam melhorar."

Dificuldades do início de trabalho

"Sempre procuramos colocar jogadores que tenham velocidade. Neste momento, estamos encontrando um pouco de dificuldade. O momento é de trabalhar, acertar a cada treinamento. Acho que, taticamente, temos de buscar sempre o melhor: nos posicionarmos melhor. Isso se adquire com os treinos, que não estamos podendo aproveitar como queríamos. Espero que com conversas, com vídeos, a gente possa passar isso."

Risco de não se classificar no Gauchão.

"Nós vamos classificar. Eu aposto com qualquer um. Lógico que, como a colega disse, o pior ano nos últimos 10 anos. Em relação aos jogadores que vão a campo contra o Princesa de Solimões (quarta-feira, pela Copa do Brasil), temos tempo ainda. Vamos trabalhar no que os jogadores vão apresentar na recuperação. Algumas grandes equipes encontraram dificuldades nesta primeira fase, a gente espera superar isso para pensar no Passo Fundo mais para a frente."

