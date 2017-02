Zago vê pênalti para o Princesa do Solimões no confronto com o Inter: "Lógico que foi, vi na televisão" 

No Sala de Redação

Antônio Carlos Zago não costuma se esquivar das perguntas. Ainda que elas sejam contra o Inter. Em entrevista ao Sala de Redação na tarde desta quinta-feira, o treinador colorado falou sobre o polêmico lance na vitória sobre o Princesa do Solimões, pela Copa do Brasil, em que Carlos derrubou Clemilton dentro da área, e a arbitragem mandou o lance seguir:

– Lógico que foi (pênalti), vi na televisão depois. Mas também não sei se a bola do Diego (na realmente saiu no gol do Paulão – disse o treinador, rebatendo sobre o gol do Inter anulado em Cascavel, no Paraná.



O técnico ainda elogiu a evolução da equipe em relação ao ano passado. Mesmo que deixe claro que não gosta de comparar com o time que rebaixou o Inter à Série B, Zago levou ao programa dados importantes. O Inter praticamente dobrou o número de passes durante a partida. No ano passado, os jogadores trocavam de 270 a 280 passes por jogo. Hoje, este número chegou a 500.



– Eu não gosto de comparar, mas no ano passado o Inter trocava 270, 280 passes. Este ano, tivemos mais de 500 passes trocados. Tivemos ainda 26 finalizações diante do Princesa do Solimões, nove chances reais de gol, com 22 vezes os laterais subindo ao ataque – revelou Zago.



Confira a entrevista completa de Antônio Carlos Zago na Rádio Gaúcha:



