A caminho do Inter: Gutiérrez, um volante de técnica e movimentação

Um volante canhoto com saída de bola elogiável deve ser o próximo reforço do Inter para a temporada. É assim que a imprensa chilena vê Felipe Gutiérrez, jogador de 26 anos do Betis-ESP que herdará a última vaga entre os relacionados colorados para o Gauchão. Uma reunião na tarde desta terça selará o empréstimo do chileno por um ano com passes fixados em 3 milhões de euros.



Gutiérrez, que também atua como meia, tem contratado até 2020 com o clube espanhol. Em recentes convocações da seleção nacional, durante as Eliminatórias para a Copa da Rússia e a conquista da Copa América, em 2015, substituiu o ex-Inter Charles Aránguiz. Nome, aliás, usado como uma das referências do repórter Pato Cabello, da Rádio chilena Bio Bio, para descrever Gutiérrez em campo:



— É um volante com técnica. Teve boa participação na Universidad Catolica de Juan Antonio Pizzi, que saiu campeão em 2010. Conduz bem a bola, tem bons passes e a falta de força física é superada com a técnica. Assemelha-se a Aránguiz, embora este tenha características de marcação — explica Cabello.

Sem características de um meia armador, o volante esteve na campanha vencedora Universidad Catolica em 2010, quando venceu o campeonato chileno sob o comando do argentino naturalizado Juan Antonio Pizzi, hoje técnico da seleção chilena e quem tem o convocado repetidas vezes:



— Teve excelente participação na conquista da Universidad Catolica em 2010, mas é um volante de saída, com empenho físico. Tem sido convocado constantemente por Juan Antonio Pizzi, com quem trabalhou na equipe chilena. Não se caracteriza por ser um goleador, mas é um jogador interessante — assegura Cristian Alvarado, da Rádio Chile.



Apesar do contrato extenso com Betis, Gutiérrez não tem sido aproveitado. São apenas 16 jogos na temporada por conta de uma passagem "fracassada" pelo futebol espanhol, o que explica a facilidade do Inter em negociá-lo:



— Aqui já se dá como certa sua ida. O que para o Betis pode ser bom, já que fracassou em sua passagem. Esperava-se um jogador melhor, acostumado à seleção, mas não foi bem no clube — entende o jornalista José Manuel Oliva, da Rádio Copa, de Sevilha.



A contratação de Gutiérrez é tida como fundamental e prioritária para a direção colorada para que Antônio Carlos Zago tenha um melhor resultado no meio-campo. Isso porque já está provado que Rodrigo Dourado e Charles não conseguem ter o mesmo desempenho quando jogam juntos. Ambos destacam-se na primeira função, abrindo vaga para um volante com saída de bola e qualidade no início das jogadas, funções que Felipe Gutiérrez desempenhou com maestria de 2009 a 2012 pela Universidad Catolica:



— Tem bom chute de fora da área. É um jogador com saída pela esquerda, que atua como segundo meio-campista. Mas não pode ser considerado um camisa 10 — finalizou Antonio Valencia, do El Mercurio, de Santiago.



