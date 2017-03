À espera de adversário na Copa do Brasil, Inter encara sequência decisiva no Gauchão 

Dois focos

A classificação para a quarta fase da Copa do Brasil foi obtida de forma tranquila pelo Inter, após duas goleadas sobre o Sampaio Corrêa. O próximo compromisso colorado na competição será somente no mês de abril e o adversário será conhecido em sorteio na sede da CBF na tarde desta sexta-feira. Mas a competição nacional sai momentaneamente da lista de prioridades no Beira-Rio. O desafio agora é melhorar a campanha no campeonato gaúcho e garantir uma vaga nas quartas de final da competição.

Para avançar de fase no Gauchão, o Inter precisa melhorar bastante seu aproveitamento, que por enquanto é de apenas 33 por cento. São necessários pelo menos sete pontos nos quatro jogos restantes para garantir, sem sustos, um lugar entre os oito primeiros. Claro que o Inter busca mais que isso. O técnico Antônio Carlos, após o jogo contra a equipe maranhense na quarta definiu os próximos compromissos como "quatro decisões" para o time. Caso vença todos os jogos, ainda há a possibilidade de obter uma colocação que garanta o segundo jogo das quartas na sua casa.

Para o jogo contra o São Paulo de Rio Grande no próximo sábado, a equipe terá pelo menos dois desfalques. O zagueiro Paulão e o volante Charles estão suspensos. Anselmo deve entrar no meio e Victor Cuesta, se tiver condição legal, tem grandes chances de aparecer na defesa. Sem Carlinhos, lesionado, a tendência é que Zago promova o retorno de Uendel à lateral esquerda abrindo assim uma vaga no meio-campo. Ferrareis, Valdívia, Seijas, ou até mesmo um volante são os candidatos à titularidade.

Além dos quatro jogos em sequência pela fase classificatória do Gauchão, caso garanta a vaga, o Inter terá ainda mais um jogo pelas quartas antes do próximo confronto pela Copa do Brasil.

Confira os próximos jogos do Inter:

18/03 - Inter x São Paulo-RG

22/03 - Ypiranga x Inter

26/03 - São José x Inter

29/03 - Inter x Cruzeiro

02/04 - jogo de ida das quartas de final do Gauchão *

05/04 - jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil

*caso garanta classificação

