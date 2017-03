A pedido do MP, torcida visitante fará cadastramento biométrico para o Gre-Nal

Por segurança

A segurança da identificação via biometria na Arena, do Grêmio, chegou à torcida visitante. No clássico Gre-Nal deste sábado, o torcedor do Inter que comprar ingresso para acompanhar a partida terá que, inevitavelmente, fazer o cadastro no Centro de Atendimento ao Sócio, no Gigantinho. A medida, que foi adotada pelo Grêmio com os seus sócios, foi um pedido do Ministério Público.



– Desde 2015 temos trabalhado com os clubes a necessidade de aumento dos mecanismos de controle, para depuração dos bons torcedores. A partir da aplicação de medidas judiciais às organizadas em decorrência de atos de violência, ajustamos com Inter e Grêmio a necessidade de cadastramento biométrico desses torcedores. Com isso, já conseguimos responsabilizar e afastar dos estádios vários envolvidos em tumultos – explicou Márcio Bressani, da Promotoria do Torcedor.

Bressani destacou que a medida também vai valer para clássicos no Beira-Rio, com a torcida gremista sujeita ao cadastro biométrico na compra dos ingressos.

– Nos clássicos Gre-Nal, estamos avançando no cadastramento de torcedores. Os da casa são sócios na grande maioria. Os da mista são cadastrados, pois o que convida se responsabiliza pelo convidado. Agora, com o uso da mesma tecnologia de biometria nos dois estádios, estamos iniciando o "cruzamento" desse controle, em que os visitantes compram ingressos pessoais e intransferíveis, com a possibilidade de conferência biométrica no acesso.

São 1,9 mil ingressos destinados à torcida colorada, que já podem ser trocados a partir desta quarta-feira, pós-Carnaval. Até o início da tarde, cerca de 700 pessoas já havia reservado no site do Inter. Não é possível, no entanto, comprar para terceiros justamente por conta deste cadastro pessoal. É preciso ainda levar documento com foto e CPF.



O CAS funciona até 19h desta quarta e, das 9h às 19h, de quinta. A Central só estará aberta na sexta-feira mediante disponibilidade de bilhetes. O custo de cada um é de R$ 70 e não prevê desconto para assinantes.



