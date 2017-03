Acertado, Cirino escolhe casa em Porto Alegre e aguarda Inter no Paraná

Prestes a ser anunciado

A negociação começou em dezembro e, quase três meses depois, o anúncio de Marcelo Cirino como reforço do Inter está perto de ocorrer. A direção colorada está acertada com o jogador e com o fundo Doyen Sports, que detém participação nos direitos. Falta apenas finalizar os processos de documentação. Enquanto isso, Cirino aguarda no Paraná e escolheu lugar para morar em Porto Alegre.

O atacante alugou uma casa no condomínio Terra Ville, na zona sul da capital gaúcha. Como a esposa está grávida, Cirino preferiu um local com estrutura de lazer e distante da agitação. Desligado do Flamengo, atualmente ele está em Maringá ao lado da família. A qualquer momento, viaja para assinar contrato com seu novo clube.



Leia mais:

Victor Cuesta adia chegada a Porto Alegre para quinta-feira



A demora no acerto para que Marcelo Cirino seja do Inter ocorreu principalmente porque estavam envolvidos o próprio jogador, o fundo Doyen Sports, Flamengo e Atlético-PR. Para adquirir 25% dos direitos federativos, os dirigentes colorados encontraram dificuldades junto ao clube paranaense, que só foi convencido após receber garantias em dinheiro e a cedência do volante Eduardo Henrique.

Este será o décimo reforço do Inter para 2017. Somente para o ataque, junta-se a outros três que foram trazidos. Antes de Cirino, o clube apresentou Roberson e Carlos. William Pottker também está contratado, mas chega ao Beira-Rio após a disputa do Paulistão pela Ponte Preta.



* ZHESPORTES