Alemão não tem lesão grave detectada, mas está fora do próximo jogo do Inter

Antônio Carlos Zago terá uma baixa certa para o jogo de volta contra o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. O lateral-direito Alemão passou por exames nesta segunda-feira e, segundo o departamento médico do Inter, apesar de não ter lesão grave detectada, está fora do jogo pela Copa do Brasil.



O jogador sentiu fortes dores no quadril no início da partida de Juventude e Inter, válida pelo Gauchão, e, aos 12 minutos do primeiro tempo, precisou ser substituído. Ainda que não haja gravidade na região do impacto, Alemão ficará em recuperação nesta semana por conta do inchaço no local.



Para quarta-feira, é possível que Zago aposte em William ou Junio na lateral. A partida da terceira fase da Copa do Brasil, diante do Sampaio Corrêa, está marcada para 21h45min, no Beira-Rio.



