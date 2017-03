Antônio Carlos explica como será o aproveitamento de William no Inter

De vez em quando

Após ser reintegrado pela direção colorada, William não irá atuar como titular em todas as partidas do Inter.

William será titular contra o Juventude, mas deverá ser poupado em outros jogos. Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

O técnico Antônio Carlos Zago considera o atleta seu titular absoluto e garante que o mal-estar do jogador com a torcida colorada não vai interferir na sua escalação. Apesar disso, a questão física impede que o lateral seja escalado em mais de um jogo por semana.

Como ficou um bom tempo treinando separado do grupo, William ainda não tem condições de ser um titular assíduo do time de Antônio Carlos.

— O William não vai readquirir ritmo jogando quarta e domingo direto", disse o treinador, explicando a necessidade de o atleta fazer mais treinamentos como o grupo entre os jogos.

Por este motivo, o jogador foi poupado do jogo contra o Sampaio Corrêa, nesta quarta, pela Copa do Brasil. Porém, contra o Juventude, no domingo, pelo Gauchão, o lateral é presença confirmada.

William demorou para aparecer na equipe porque foi afastado no início do ano pelo clube, já que havia se recusado a renovar o contrato e também manifestou o desejo de se transferir para o exterior.

No final de fevereiro, o lateral foi reintegrado em circunstâncias ainda nebulosas, pois a direção negou-se a explicar o motivo da decisão. O fato é que o atleta não renovou o contrato (como antes exigia a direção) e deve deixar o clube no meio do ano para jogar na Europa.

