Xerifão chegou

O Inter apresenta, a partir do meio-dia, o novo reforço para a temporada. O zagueiro Victor Cuesta, do Independiente, assina por quatro temporadas e chega para ser o xerifão da zaga colorada. Antes da apresentação, Cuesta treinou com o grupo no CT Parque Gigante.



Acompanhe a apresentação em tempo real:

