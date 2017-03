Após conquista da Recopa Gaúcha, Inter se reapresenta no CT Parque Gigante 

Titulares na academia

Um dia após o empate com o Ypiranga pelo Gauchão - o jogo também foi válido pela Recopa Gaúcha, conquistada nos pênaltis pelo Inter - os jogadores colorados já se reapresentaram na tarde desta quinta-feira no CT Parque Gigante. A delegação deixou Erechim ainda na noite passada e chegou no final da madrugada em Porto Alegre.

Em campo apenas os jogadores que não atuaram ou entraram no decorrer da partida trabalharam sob o comando do auxiliar Odair Hellmann. Os titulares fizeram atividades na academia.



O time que enfrenta o São José no domingo começa a ser definido no treino desta sexta-feira pela manhã. O volante Rodrigo Dourado recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. O jogo será realizado no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, por opção do mandante São José, na impossibilidade de contar o Passo D'Areia que não foi liberado pelas autoridades para receber torcedores.

