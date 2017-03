Após nota do STJD, Piffero afirma: "Sigo seguro quanto à atuação do nosso corpo jurídico"

Posicionamento

Após o STJD divulgar o resultado da perícia, que apontou adulteração nas provas apresentadas pelo Inter sobre o caso Victor Ramos, Vitorio Piffero, ex-presidente do clube, se manifestou em suas redes sociais. Na mensagem publicada, Piffero reforçou sua "completa confiança nos advogados" e que está "seguro quanto a atuação do corpo jurídico" do Inter.

Confira a nota publicada:



"Diante do noticiário de hoje referente audiência caso Vitor Ramos no STJD, informo o que segue:

Reitero não apenas minha disponibilidade, bem como meu desejo de prestar quaisquer esclarecimentos que esta corte entender necessário.

Quanto ao conteúdo dos emails quero mais uma vez reforçar minha total e completa confiança nos advogados que elaboraram a petição em que o Internacional, a época sob a minha Presidência, legitimamente pleiteia que aquela corte julgue a inscrição do atleta Victor Ramos.

Minha confiança nos advogados se deve não apenas pelo bom nome e notório saber jurídico destes, mas também pelo trabalho ético que sempre desenvolveram profissionalmente, corroborada pelo enorme prestigio que ostentam no campo do Direito Desportivo.

Sigo seguro quanto à atuação do nosso corpo jurídico e confiante nas decisões, tanto do Tribunal Arbitral do Esporte e desfecho do inquérito que ora tramita no STJD, na certeza que o direito protegerá os legítimos interesses do SCI."

Segundo a manifestação do STJD, uma perícia realizada apontou adulterações de "forma e conteúdo, subtração de palavras, textos, nomes e frases, além da inserção indevida de palavras, letras e assinaturas, modificações essas de conteúdo capazes de descaracterizar o seu sentido original".

Ainda de acordo com o STJD, os dirigentes não compareceram à audiência com o auditor Mauro Marcelo de Lima e Silva alegando problemas de saúde e compromissos profissionais.

