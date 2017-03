Após ter gol anulado, Inter volta a criticar a arbitragem: "Prejudicado"

Não gostou

Adauri Silveira, deixou o Colosso da Lagoa descontente. Nem o título da Recopa Gaúcha, após o empate em 1 a 1, amenizou a frustração do diretor de futebol colorado com a arbitragem.



— Mais uma vez a gente sai do jogo se sentindo prejudicado pela arbitragem. Nós estamos com time em formação, reconstruindo o trabalho, e precisamos que o juiz dê tudo que aconteça. Não podemos sair do jogo com gol mal anulado. Têm acontecido erros em quase todos jogos contra o Inter, e mais uma vez saímos com gosto amargo de não ter conquistado três pontos em função de um erro que aconteceu — disse Silveira.



O erro apontado pelo diretor aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo. Após receber de Léo Ortiz, Brenner marcou. O impedimento, porém, foi marcado, gerando reclamações do lado colorado.



Ao falar sobre o confronto, o diretor do Inter reconheceu que foram dois tempos distintos. Viu um crescimento na etapa final, que, na opinião de Silveira, só não terminou com vitória por conta do erro do bandeira.



*ZHESPORTES