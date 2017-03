Atletas do Inter valorizam vitória e destacam oportunidades de Zago

Empenho

O Internacional se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil ao derrotar facilmente o Sampaio Corrêa no Beira-Rio. A vitória na noite desta quarta-feira foi o jogo da volta e deixou o placar em 7 a 1 no agregado. Para os atletas, a vitória foi importante para o ânimo do time em todas as competições que disputa.

- O Inter sempre busca a Libertadores e esse ano como não estamos na Série A, é o caminho que tem, se Deus quiser, vamos brigar pelo título, falou Roberson.

Autor de dois gols na partida e muito elogiado pelos companheiro, Carlos valorizou o empenho nos treinos para aproveitar as oportunidades: - Quando tem chance tem que marcar. trabalho pra isso e quando tiver a oportunidade tem que marcar.

O goleiro Marcelo Lomba agradeceu a oportunidade que recebeu do técnico colorado:

- Mesmo na reserva eu procuro orientar os mais novos. Que bom, fui reconhecido por isso e o Zago me colocou de capitão. Achei que eles (Sampaio Corrêa) atacaram bastante, mas foi bom que me manteve no jogo e pude me preparar e pegar mais ritmo.

Com um belo gol de falta, D'Alessandro destacou a força de vontade do time em buscar o jogo mesmo com o resultado favorável desde o primeiro confronto:

- A gente precisa se acostumar a ganhar em casa. Precisa demonstrar respeito depois de uma vitória com o placar fora. A gente fez um bom jogo.

Sobre o gol, o argentino lembrou da importância para a sua passagem pelo Inter:

- Eu fico muito feliz, pois é mais um gol na minha conta, na minha história com o clube e isso mexe comigo, pois é uma história muito bonita em um ano atípico e temos que brigar para devolver o clube.