Bétis aceita proposta, e volante Felipe Gutiérrez está próximo de ser anunciado pelo Inter

Poucos detalhes separam o Inter do anúncio de seu novo reforço. O Bétis aceitou a proposta da direção colorada e liberará o volante Felipe Gutiérrez por empréstimo de um ano.



Uma reunião na terça-feira entre o empresário do jogador de 26 anos e o Inter selará o negócio para trazer o chileno, que terá os direitos fixados em 3 milhões de euros. Gutiérrez substituiu Aránguiz em recentes convocações da seleção nacional, durante as Eliminatórias para a Copa da Rússia e na Copa América de 2015.



Apesar do contrato até 2020 com clube espanhol, o jogador, que também atua como meia, foi pouco utilizado nesta temporada, disputando apenas 16 partidas.



O Inter corre para definir a contratação do Felipe Gutiérrez por conta do prazo apertado para inscrever o último jogador no Gauchão, que se encerra nesta sexta-feira, dia 31 de março.



