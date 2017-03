Brenner comemora grande fase: "Sempre soube do meu potencial"

Artilheiro

Os números não mentem: Brenner é o grande nome do Inter até agora na temporada. Com nove gols em seis jogos, o atacante – autor de dois na vitória por 4 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil – destacou o bom momento que vive e lembrou da falta de oportunidades no ano passado para dizer que sempre esperou para mostrar serviço no Beira-Rio.

– Não esperava isso. Esperava ajudar o Inter com gols, no mínimo 10 jogos e seis, sete gols, algo assim. Não tenho do que reclamar. Enquanto os gols e as vitórias saírem, quem ganha é o Inter. No ano passado tive a lesão, fiquei três meses tratando e mais dois só treinando, sem ritmo. Para um jogador, é diferente não jogar, e acabei no fim da fila, até atrás do fim. Mas sempre soube do meu potencial – explicou.

Brenner destacou que a chegada de Antônio Carlos Zago ao comando colorado representou vida nova para a sua passagem pelo Inter – e disse que o técnico terá trabalho para encontrar também um lugar para William Pottker, que chega em maio.

– Com a chegada do Zago, sabia que teria oportunidades. Tive uma boa base de pré-temporada, o que foi importante. Sobre o Pottker, tem que perguntar para o professor Zago. É a dor de cabeça que todo professor gosta de ter. Ele vai chegar para somar, e isso mostra a força do Inter.

O lateral Iago, escolhido como titular para a vaga de Carlinhos, foi outro destaque da partida. Ele ressaltou a ajuda de Uendel para ter tranquilidade no jogo desta quarta.

– A gente conversou bastante, ele me ajuda. Isso é bom, subi agora, estou começando, e ele é um cara experiente, rodado, bom jogador. Sempre é bom ouvir e aprender com ele.

Outro jogador que ganhou oportunidade diante do Sampaio Corrêa foi Anselmo, na vaga de Charles. O volante falou sobre a nova oportunidade e foi sincero na autocrítica ao dizer que não vem em bom momento..

– Essa forma dele trabalhar é boa, com todo mundo tendo oportunidades. Como o ano é longo, sempre é bom dar uma descansada, até para mostrar a força do grupo. Não venho em um momento muito bom, em alguns jogos fui mal, mas quero continuar meu trabalho. O ano passado foi pesado para todo mundo. Este ano é diferente, com jogadores novos – explicou.

Já o diretor de futebol Adauri Silveira comentou a possibilidade de Eduardo e Andrigo serem emprestados ao Juventude. Sem garantir as negociações, o dirigente elogiou o grupo que está à disposição de Zago.

– Estamos contentes com o grupo. Vocês estão observando os movimentos, o treinador vai fazendo suas escolhas. Se houver propostas por este ou aquele jogador, no momento certo isso vai ser analisado. É sempre dentro do que o mercado se movimenta, das oportunidades que apareçam. Se sair alguém, talvez a gente tenha que buscar outros reforços – completou Silveira.

