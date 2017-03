Brenner fala sobre o lance com Geromel: "Não houve a intenção"

Gre-Nal 412

O lance entre Brenner e Geromel, no Gre-Nal, que ocasionou a fratura na costela do zagueiro gremista Foto: Lauro Alves / Agência RBS / Agência RBS

Brenner deu a sua versão sobre o lance que gerou a fratura na costela do zagueiro gremista Pedro Geromel. Assim que a delegação colorada chegou ao hotel que serve como concentração para a equipe, em São Luís-MA, onde o Inter enfrentará o Sampaio Corrêa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o atacante fez apenas um pronunciamento (sem que os repórteres pudessem perguntar) sobre a jogada aos 14 minutos do Gre-Nal 412, na Arena:

– Fui pego de surpresa com essa notícia. No lance, se foi mesmo onde ele se machucou, tudo correu normal durante o jogo. Fui pego de surpresa. Fui rever o lance. Subo com o braço aberto, para me proteger, como ele fez. o Braço dele pegou na minha cabeça. como o meu pegou nele. Não tem movimento de cotovelada nem de maldade. O braço dele pega em mim, o meu pega nele. Não houve a intenção. Fiquei surpreso. Ele jogou o jogo inteiro. Não houve nada que eu soubesse. É duro saber que um companheiro se machucou. Fico triste e peço desculpas. Tratar de passar por cima disso, não foi intencional, foi para proteger. Espero que ele tenha uma boa recuperação e que possa voltar o mais rápido possível.

Com a lesão, Geromel perderá a estreia do Grêmio na Libertadores, nesta quinta-feira, contra o Zamora, na Venezuela, e desfalcará a equipe por pelo menos mais duas semanas.



Sem o camisa 3, o Grêmio busca a contratação de um novo defensor para ser inscrito na Libertadores. Bruno Rodrigo, ex-Cruzeiro, é o nome mais forte.

