Carlinhos tem lesão confirmada e desfalca o Inter por cerca de um mês

Baixa

Antônio Carlos Zago terá uma baixa importante no Inter para o próximo mês. O lateral-esquerdo Carlinhos terá de parar por cerca de quatro semanas por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, confirmada na tarde desta segunda-feira.



O lateral sentiu dores ao longo do segundo tempo do clássico Gre-Nal, no sábado, e precisou ficar em campo por conta das três substituições que já haviam sido feitas. Por conta disso, Uendel, que estava improvisado no meio-campo, trocou de posição com o companheiro para prejudicar o menos possível a equipe.



Passará por tratamento fisioterápico, e deve retornar ao time apenas no início de abril, desfalcando o time na próxima fase da Primeira Liga e, se avançar, na Copa do Brasil.



Com 30 anos, o lateral chegou para reforçar o Inter no início deste ano. Tem contrato até o fim de 2017, com o time do Beira-Rio tendo opção de compra.



