CAS muda local da audiência e esclarece como será julgado o Caso Victor Ramos

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) confirmou que o Caso Victor Ramos será julgado no dia 4 de abril em um hotel em Lausanne, e não mais na sede do Tribunal. Além disso, o órgão definiu que o resultado não será divulgado logo após a audiência e sim em uma data futura.

— A audiência será realizada em Lausanne, mas não na sede do CAS, pois uma outra audiência já estava marcada para ocorrer na sede no mesmo dia — comunicou o Tribunal, por e-mail, à reportagem da Rádio Gaúcha.

O caso será julgado por três árbitros: o israelense Efraim Barak, indicado pela CBF, o português Rui Botica dos Santos, apontado pelo Inter, e o italiano Luigi Fumagalli, destacado pelo CAS para presidir a sessão. Os três têm ampla experiência em direito esportivo e estão na lista de cerca de 300 árbitros credenciados ao redor do mundo pelo Tribunal.

O Inter, a CBF e o Vitória terão a oportunidade de apresentar seus argumentos e, inclusive, de levar testemunhas. Após ouvir todas as partes, os árbitros se reunirão para tomar a decisão. O resultado só será anunciado em uma data futura.

— O painel vai ouvir os argumentos das partes e, então, vai deliberar e preparar a sentença arbitral. A sentença não será publicada no dia da audiência. Ela será comunicada às partes em uma data futura — disse a assessoria de imprensa do CAS, no comunicado.

